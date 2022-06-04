Северодонецк. Украинские военные смогли перегруппироваться, продолжаются позиционные уличные бои — ВГА

4 июня, 22:15
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Российские оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные пытаются вернуть полный контроль над Северодонецком. По состоянию на вечер 4 июня продолжаются позиционные уличные бои, украинские военные делают все, чтобы вытеснить оккупантов из города.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ВГА Северодонецка Александр Стрюк.

На вопрос, какой процент города оккупирован, он заявил, что со стороны российских оккупантов был «определенный военный успех» — им удалось зайти в Северодонецк и захватить «достаточно существенную часть, почти разделив пополам». По его словам, речь идет о жилых кварталах, где россияне «могут чувствовать себя уверенно».

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«Но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским», — подчеркнул Стрюк.

Он рассказал, что украинские военные принимают все необходимые меры, чтобы оттеснить врага из Северодонецка, во время боев они совершаются артиллерийские обстрелы.

«Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и есть уверенность наших Вооруженных сил, что все удастся», — добавил глава ВГА Северодонецка.

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До начала штурма города там оставалось около 13 тысяч человек. Стрюк говорит, что сейчас из-за боевых действий количество населения осталось прежним, исключение — небольшая часть тех, кого оккупанты принудительно вывезли на оккупированную территорию.

3 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ отодвинули российских оккупантов в Северодонецке, отбили 20% города, и враг контролировал около половины его территории.

По данным Офиса президента, Северодонецк — один из городов на Донбассе, который полностью уничтожили российские оккупанты.

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https://www.youtube.com/watch?v=XneS4o0c3cs
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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