Гайдай заявил, что ВСУ отбили у оккупантов 20% Северодонецка 3 июня, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Руины магазина в Северодонецке. По данным местных властей, инфраструктура города уничтожена практически полностью (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ отодвинули российских оккупантов в Северодонецке, и сейчас враг контролирует около половины территории города.

Война России против Украины — главные события 3 июня

В эфире всеукраинского телемарафона вечером в пятницу, 3 июня, Гайдай рассказал, что защитники Украины отбили около 20% Северодонецка:

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«Если раньше ситуация была тяжелая и процент [захваченной территории города] был где-то 70, то сейчас их уже отодвинули назад процентов на 20».

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