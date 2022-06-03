Гайдай заявил, что ВСУ отбили у оккупантов 20% Северодонецка

3 июня, 21:07
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Руины магазина в Северодонецке. По данным местных властей, инфраструктура города уничтожена практически полностью (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Руины магазина в Северодонецке. По данным местных властей, инфраструктура города уничтожена практически полностью (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ отодвинули российских оккупантов в Северодонецке, и сейчас враг контролирует около половины территории города.

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В эфире всеукраинского телемарафона вечером в пятницу, 3 июня, Гайдай рассказал, что защитники Украины отбили около 20% Северодонецка:

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«Если раньше ситуация была тяжелая и процент [захваченной территории города] был где-то 70, то сейчас их уже отодвинули назад процентов на 20».

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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