Войска РФ могут попытаться форсировать реку Северский Донец из-за низкого уровня воды — Гайдай 12 июня, 00:29 Цей матеріал також доступний українською Предыдущие попытки форсировать Северский Донец закончились для оккупантов значительными потерями. Фото за 12 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Airborne Forces Command / Handout via REUTERS)

Из-за жаркой погоды в Северском Донце упал уровень воды, российские оккупационные войска могут воспользоваться этим и осуществить форсирование в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Уже вторую неделю жаркая погода: солнце, нет дождей. Уровень воды в реке упал достаточно серьезно. Мы уже даже видим ту российскую технику, которая затонула при попытке переправиться в Белогоровку. То есть где-то метра три — или даже больше — уже опустилась река. И, возможно, будут варианты и попытки переправиться через реку и сделать в районе Белогоровки новый плацдарм», — написал Гайдай в соцсетях.

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По словам главы военной администрации области, наиболее «горячими» направлениями остаются Попасная, Тошковка и Северодонецк. На улицах Северодонецка идут тяжелые бои. В городе очень плотный артиллерийский огонь со стороны российских оккупантов, после чего враг наступает бронетехникой.

Гайдай рассказал, что россияне обстреливают позиции украинских военных на территории завода Азот из артиллерии в течение нескольких часов. В результате утечки масла из радиаторов начался сильный пожар на территории.

Как сообщили в Генштабе, по состоянию на 11 июня украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. На субботу, 11 июня, под контролем Вооруженных Сил Украины находится треть города.



Оккупанты уже предпринимали неудачные попытки по форсированию Северского Донца. В середине мая в результате удара ВСУ по понтонным переправам, пытавшимся навести ВС РФ, оккупанты за раз потеряли более 80 единиц военной техники и около 480 человек живой силы.

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