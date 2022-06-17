Истощение агрессора. Эксперт объяснил значение боев за Северодонецк 17 июня, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Над заводом Азот в Северодонецке поднимается дым после удара по нему оккупационных войск, 10 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Радио НВ объяснил значение боев за Северодонецк.

«Эти люди, герои, наши героические защитники в Северодонецке и на Азоте сейчас сопротивляются, это с одной стороны. С другой стороны, где идут южнее бои, Тошковка, Горное, Золотое, это направления, где сдерживают это российское агрессивное нашествие. Они играют чрезвычайно важную роль», — подчеркнул Мусиенко.

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Он объяснил, что в Северодонецке украинские военные оттянули на себя большое количество российских войск «и навязали им бои в местных условиях, чего россияне не любят, потому что их тактика – это уничтожить все артиллерией, тяжелым вооружением, а затем танками».

По словам эксперта, из-за этого оккупационные войска начали нести потери — только за прошедшие двое суток в Северодонецк дополнительно перебросили от двух до трех батальонно-тактических российских групп.

Мусиенко объяснил, что, с одной стороны, российские войска наращивают таким образом атакующий потенциал, а с другой – пытаются компенсировать потери.

«Это замедляет наступательные действия россиян по другим направлениям, потому что они сейчас скоординировали и сконцентрировали все усилия там. Поэтому пока их там истощают, пока они вынуждены перебрасывать туда дополнительные группировки, у нас, с другой стороны, появляются моменты провести постепенные контратакующие действия или в Херсонской области или на других плацдармах», — отметил он также.

Эксперт добавил, что благодаря обороне Северодонецка появляется также возможность еще дополнительно укреплять оборону по другим рубежам и там наносить удары по противнику, «потому что он не может, например, на то же Славянское направление перебросить дополнительные силы банально из-за того, что они сосредоточены в боях там, под Северодонецком и ведут там активные боевые действия».

Мусиенко подытожил, что сегодня можно сказать, что «во многом решается судьба именно в битве за Северодонецк».

«И чем дольше наши позиции держатся там, в чрезвычайно сложных условиях, и чем дольше они истощают противника, наносят ему поражение, тем больше они его останавливают, притормаживают это наступление и ведут к тому, что Россия может столкнуться с необходимостью оперативной паузы, чтобы пополнить ресурсы, чтобы иметь какой-то атакующий потенциал для продолжения боевых действий», — считает он.

16 июня стало известно, что украинское командование нашло способ обеспечить поставки в Северодонецк боеприпасов, несмотря на разрушение РФ мостов через Северский Донец.

По состоянию на 17 июня в Северодонецке продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

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