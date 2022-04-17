Под огнем — новые районы. Военные РФ обстреляли Северодонецк, загорелись четыре многоэтажки — глава ОВА 17 апреля, 08:19 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрелов кафиров в Северодонецке загорелись четыре многоэтажки (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 17 апреля, обстреляли новые районы Северодонецка. В результате попадания снарядов загорелись четыре многоэтажки.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, большая часть жилищного фонда города уже уничтожена из-за атак оккупантов, но обстрелы не прекращаются.

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«В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна — поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняется», — рассказал Гайдай.

Также российские оккупанты уничтожили накануне вечером еще один дом в Новодружеске — владельца успели эвакуировать. Утром 17 апреля враг совершил артиллерийский обстрел Кременной, как минимум один человек получил ранение средней тяжести.

За сутки в Луганской и Донецкой областях украинские военные отбили 10 атак врага, уничтожили 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники РФ.

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