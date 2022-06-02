Необходимости в отходе защитников Украины из Северодонецка нет — Генштаб 2 июня, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Руины магазина в Северодонецке, уничтоженного российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты пытаются окружить украинские войска в Северодонецке, но сейчас необходимости в их отходе нет.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в четверг, 2 июня, во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.



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«Да, противник пытается окружить наши войска… Все мероприятия, все действия, которые проводят как военнослужащие, так и подразделения в целом, заключаются в выполнении единого замысла. Сейчас в замыслах командования, Генштаба нашим воинским частям нет необходимости отходить с территорий, которые вы назвали [Северодонецк и Донбасс]. Угроза создана, но необходимости в этом нет», — ответил Громов на вопрос журналиста.

Представитель Генштаба добавил, что в Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои, и подчеркнул, что защитники Украины будут выполнять задачи «всем имеющимся составом сил и средств, при имеющемся ресурсе». По его словам, сейчас нельзя сказать, сколько процентов территории города контролируют оккупанты, потому что ситуация быстро меняется — ночью 2 июня благодаря активным действиям украинских подразделений часть квартала вернули под контроль ВСУ.

«В случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и будем вести бой также из городской застройки», — также сказал Громов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай накануне заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.

Мэр Северодонецк Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

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