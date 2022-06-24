Гайдай — о ситуации в Северодонецке: Многие защитные сооружения разрушены, ВСУ не исключают отход на более укрепленные позиции 24 июня, 01:45 Цей матеріал також доступний українською Дым над заводом Азот после российского удара, 10 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал ситуацию в Северодонецке и заявил, что защитники Украины не исключают возможности отхода на более укрепленные позиции.

В эфире Радио Свобода вечером в четверг, 23 июня, Гайдай рассказал, что Россия бросила все резервы на захват Луганской области и выход на ее админграницы.



«Все, что у них есть, — техника, личный состав, — сейчас продвигается в нашем направлении. В Северодонецке наши защитники оставались только в зоне промки на Азоте. Они очень долгое время сдерживали врага, но под постоянными обстрелами. Там разрушено очень много защитных сооружений и, возможно, даже придется отойти на новые укрепленные районы», — сообщил он.

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Гайдай подтвердил, что в укрытиях на Азоте остаются мирные жители, которые не хотят выезжать, несмотря на множественные попытки уговорить их эвакуироваться.

Российские оккупанты продолжают массировано обстреливать Лисичанск. Несмотря на это, подчеркнул Гайдай, власти будут помогать привозить гуманитарные грузы жителям и эвакуировать их, пока есть возможность. В своем Telegram-канале он написал, что 23 июня из города выехали около 40 человек.

«На недавно оккупированных территориях рашисты уже приступили к так называемой фильтрации. Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, то есть используют как „пушечное мясо“», — добавил глава ОВА.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке защитники Украины осуществляют маневренную оборону, там продолжаются ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк 22 июня заявил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.

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