Гайдай — о ситуации в Северодонецке: Многие защитные сооружения разрушены, ВСУ не исключают отход на более укрепленные позиции

24 июня, 01:45
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Дым над заводом Азот после российского удара, 10 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Дым над заводом Азот после российского удара, 10 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал ситуацию в Северодонецке и заявил, что защитники Украины не исключают возможности отхода на более укрепленные позиции.

В эфире Радио Свобода вечером в четверг, 23 июня, Гайдай рассказал, что Россия бросила все резервы на захват Луганской области и выход на ее админграницы.

«Все, что у них есть, — техника, личный состав, — сейчас продвигается в нашем направлении. В Северодонецке наши защитники оставались только в зоне промки на Азоте. Они очень долгое время сдерживали врага, но под постоянными обстрелами. Там разрушено очень много защитных сооружений и, возможно, даже придется отойти на новые укрепленные районы», — сообщил он.

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Гайдай подтвердил, что в укрытиях на Азоте остаются мирные жители, которые не хотят выезжать, несмотря на множественные попытки уговорить их эвакуироваться.

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Российские оккупанты продолжают массировано обстреливать Лисичанск. Несмотря на это, подчеркнул Гайдай, власти будут помогать привозить гуманитарные грузы жителям и эвакуировать их, пока есть возможность. В своем Telegram-канале он написал, что 23 июня из города выехали около 40 человек.

«На недавно оккупированных территориях рашисты уже приступили к так называемой фильтрации. Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, то есть используют как „пушечное мясо“», — добавил глава ОВА.

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Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке защитники Украины осуществляют маневренную оборону, там продолжаются ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк 22 июня заявил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Лисичанск Луганская ОГА Сергей Гайдай Радио Свобода Война России против Украины

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