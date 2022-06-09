«Мы значительно усилились». Бутусов заявил, что ситуация в Северодонецке стала более контролируемой 9 июня, 19:24 Цей матеріал також доступний українською Юрий Бутусов заявил, что ВСУ надежно удерживают промзону Северодонецка (Фото:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА via Telegram)

Главный редактор Цензор.НЕТ и военный эксперт Юрий Бутусов в интервью Радио НВ заявил, что украинские силы значительно усилились в Северодонецке и ситуация в городе стала более контролируемой.

«В настоящее время Вооруженные Силы надежно удерживают промзону Северодонецка. Действия производятся сейчас более активно. Ситуация на том направлении к настоящему моменту становится более контролируемой. И эффективность применения, прежде всего, артиллерии, количество боеприпасов там явно стало больше», — заявил Бутусов, отметив, что противник ощущает на себе активность украинских войск.

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По его словам, нельзя сказать, что ситуация значительно улучшилась «по поводу боевых действий», но «мы значительно усилились» и «начали действовать эффективнее».

По его словам, среди сил РФ, ведущих бои в Северодонецке, силы первого армейского корпуса ВС РФ, второго армейского корпуса ВС РФ, вторая и седьмая мотострелковые бригады, ударные группы, усиленные некоторыми спецподразделениями российских войск и авиацией. По его словам российские войска наносят артиллерийские удары, также промзону Северодонецка обстреливают танки.

«Противник пытается нанести нам огневое поражение. У них большое количество боеприпасов, авиация оказывает поддержку, но наши воины сейчас в промзоне закрепились и противодействуют, наносят удары по противнику. Российские войска несут значительные потери», — рассказал Бутусов.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявил, что Россия снова попытается захватить Северодонецк к 10 июня.

9 июня глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что ВСУ контролируют около трети города.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу. Глава государства отметил, что враг каждый день теряет около 300 человек личногоя состава.

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