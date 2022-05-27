«Авангард орков удалось остановить»: глава Северодонецка рассказал о ситуации в городе

27 мая, 15:21
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Город находится в жесткой обороне (Фото:ВСУ)

Город находится в жесткой обороне (Фото:ВСУ)

Украинским военным удалось остановить авангард российских войск, пытающихся захватить Северодонецк.

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Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

«Город удержался, хотя минувшие сутки были достаточно жесткими. Проходили бои уже почти на окраине, на входе в город. Удалось остановить авангард орков, пытавшийся прорваться в город. Ситуация достаточно напряженная. Около двух третей периметра города заняты врагом, город находится в жесткой обороне», — сообщил он в эфире Радио Свобода.

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Стрюк также отметил, что российские военные продолжают непрерывные обстрелы жилых кварталов и городской инфраструктуры Северодецка.

«Последние двое суток город просто пылает весь… Обстреливается наше крупнейшее химическое предприятие Азот. К сожалению, есть и жертвы среди мирного населения и сотрудников… Ситуация очень тяжелая», — подытожил городской глава.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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