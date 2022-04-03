В Северодонецке российские оккупанты третий раз за неделю попали в один из домов в центре города — ОГА 3 апреля, 07:48 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке оккупанты третий раз за неделю попали в один из домов в центре города (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Северодонецке российские оккупанты третий раз за неделю попали в один из домов в центре города.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе — там находятся только жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане», — написал он.

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По его словам, каждый раз бойцы ГСЧС гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался, потому что на данный момент собственного дома у этих людей уже практически нет.

Гайдай заявил, что за прошедшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.

«В Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном — пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске — двух», — написал он.

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По его словам, продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасное, но наши вооруженные силы непреклонно удерживают позиции.

Гайдай заявил, чт вчера на линии фронта в Луганской и Донецкой областях отразили шесть атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

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