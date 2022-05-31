В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100% — МВД

31 мая, 11:21
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100%.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В областном центре Луганской области критическая инфраструктура разрушена почти на 100%», — говорится в сообщении.

Видео дня

В министерстве добавили, что повреждены 90% жилищного фонда, из них 60% критически.

https://www.youtube.com/watch?v=2dPYjPhtw8Q
Читайте также:
Сражение за Северодонецк отнимает основные ресурсы РФ, ВСУ контратакуют на юге — карты главных боев в Украине от ISW

По состоянию на вторник, 31 мая, российские оккупанты контролируют значительную часть Северодонецка, в центре города идут бои.

Город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не проводилась несколько дней, обстрелы и боевые действия происходят фактически круглосуточно

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X