В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100% — МВД 31 мая, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100%.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В областном центре Луганской области критическая инфраструктура разрушена почти на 100%», — говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что повреждены 90% жилищного фонда, из них 60% критически.

По состоянию на вторник, 31 мая, российские оккупанты контролируют значительную часть Северодонецка, в центре города идут бои.

Город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не проводилась несколько дней, обстрелы и боевые действия происходят фактически круглосуточно



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