В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100% — МВД
Российские оккупанты в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100%.
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Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«В областном центре Луганской области критическая инфраструктура разрушена почти на 100%», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что повреждены 90% жилищного фонда, из них 60% критически.
По состоянию на вторник, 31 мая, российские оккупанты контролируют значительную часть Северодонецка, в центре города идут бои.
Город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не проводилась несколько дней, обстрелы и боевые действия происходят фактически круглосуточно
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