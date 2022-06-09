В Северодонецке треть кварталов нуждается в новой застройке, гуманитарная ситуация почти критическая — ОВА
В Северодонецке гуманитарная ситуация почти критическая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Северодонецке треть кварталов нуждается в новой застройке.
Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.
По его словам, гуманитарная ситуация в городе почти критическая.
«Гуманитарная ситуация в городе почти критическая, поскольку света, воды, газа нет полутора месяца. Касательно продуктов: мы интенсивно завозили продовольствие, предметы первой необходимости. Минимальный запас для выживания в городе есть», — сказал он.
Стрюк добавил, что сейчас в городе находятся около 10 тысяч человек, а эвакуация невозможна.
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