В Северодонецке треть кварталов нуждается в новой застройке, гуманитарная ситуация почти критическая — ОВА 9 июня, 14:40 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке гуманитарная ситуация почти критическая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Северодонецке треть кварталов нуждается в новой застройке.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

По его словам, гуманитарная ситуация в городе почти критическая.

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«Гуманитарная ситуация в городе почти критическая, поскольку света, воды, газа нет полутора месяца. Касательно продуктов: мы интенсивно завозили продовольствие, предметы первой необходимости. Минимальный запас для выживания в городе есть», — сказал он.

Стрюк добавил, что сейчас в городе находятся около 10 тысяч человек, а эвакуация невозможна.

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