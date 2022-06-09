В Северодонецке треть кварталов нуждается в новой застройке, гуманитарная ситуация почти критическая — ОВА

9 июня, 14:40
Цей матеріал також доступний українською
В Северодонецке гуманитарная ситуация почти критическая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Северодонецке гуманитарная ситуация почти критическая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Северодонецке треть кварталов нуждается в новой застройке.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

По его словам, гуманитарная ситуация в городе почти критическая.

Видео дня
Читайте также:
«Развал фундамента империи». Что означает переброска сил России между разными направлениями фронта — интервью с военным экспертом

«Гуманитарная ситуация в городе почти критическая, поскольку света, воды, газа нет полутора месяца. Касательно продуктов: мы интенсивно завозили продовольствие, предметы первой необходимости. Минимальный запас для выживания в городе есть», — сказал он.

Стрюк добавил, что сейчас в городе находятся около 10 тысяч человек, а эвакуация невозможна.

https://www.youtube.com/watch?v=V1LUQQGFJDA&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X