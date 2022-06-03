«Форпост Украины». В Северодонецке идут тяжелые бои, кадыровцы соврали, что «захватили» город — ОВА 3 июня, 17:17 Цей матеріал також доступний українською Гайдай заявил, что в Северодонецке идут тяжелые бои (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке сейчас идут тяжелые бои.

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«Сейчас Луганщина — это форпост Украины, и огромное русское нашествие воюет на Луганщине. Сегодня ожесточенные бои идут в Северодонецке. Кстати, кадыровцы уже отчитались, что они захватили город. Это ложь, потому что в городе идут бои. Трудные бои, но именно в городе Северодонецк», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram.

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По его словам, в России «показали каких-то алкоголиков, встречающих руссню, но эти алконафты — это не Северодонецк».

"Жители города умные, мудрые украинцы, которые никогда не примут власть россиян", - сказал он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.



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