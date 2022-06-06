«Наши контратаки стали шоком». Оккупанты вынуждены перебрасывать резервы на Северодонецк — глава райадминистрации 6 июня, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Северодонецке Луганской области продолжаются бои, российские оккупанты вынуждены перебрасывать резервы.

Об этом рассказал глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко в эфире Настоящего времени в понедельник, 6 июня.



По словам Власенко, контратаки защитников Украины стали шоком для противника.



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«Ситуация меняется, на сто процентов никто не владеет обстановкой. Бои продолжаются, есть определенные успехи. Мы констатируем то, что россияне вынуждены уже перекидывать резервы на Северодонецк. Наши контратаки стали шоком. Снова гонят тяжелую технику, снова гонят резервы живой силы. Идут штурмовые действия вокруг Северодонецка: на лисичанском направлении, на направлении Бахмута серьезно работает авиация и артиллерия россиян. По Северодонецку ситуация сложная. Наши ребята получили подкрепление: зашел иностранный легион, кроме того, там еще есть некоторые подразделения. Ситуация меняется туда-сюда, но я думаю, что есть оптимистические настроения по поводу завершения операции именно в Северодонецке», — заявил он.

Глава райадминистрации уточнил, что россияне наступают со стороны Попасной в направлении дороги Лисичанск — Северодонецк, на Лисичанск — со стороны Золотого и Горского. По мнению Власенко, окружить Северодонецк без Лисичанска невозможно, «потому что это одна агломерация»:

"…Там [в Лисичанске] тоже есть определенное подкрепление [защитников Украины]. Здесь свободнее работает наша артиллерия, потому что бои идут за пределами города. Но, опять же, за пределами города мы чувствуем серьезные атаки и авиации, и артиллерии россиян".

Отвечая на вопрос о контратаке ВСУ в Северодонецке, Власенко отметил, что превосходство страны-агрессора ощущается «только за пределами населенных пунктов, где у них очень серьезно превышает наши ресурсы авиация и артиллерия».

«В условиях городского боя эти все превосходства теряются, и профессионализма ВСУ хватает для того, чтобы эффективно контратаковать россиян и эффективно строить оборону», — подчеркнул глава Северодонецкой райадминистрации.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что сейчас Северодонецк является самым горячим направлением, где украинские защитники в тяжелых боях уничтожают врага и, несмотря на десятикратное преимущество противника в артиллерии на некоторых участках, постепенно вытесняют оккупантов из города.

Утром 6 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что в Северодонецке идут динамичные бои, но ситуация для защитников Украины ухудшилась, они контролируют промзону города.

Россияне несут колоссальные потери под Северодонецком – Михаил Жирохов, военный эксперт https://www.youtube.com/embed/VEHNYcCu1oA

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