Несут серьезные потери. Оккупанты контролируют центр Северодонецка — Минобороны

13 июня, 16:14
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Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты контролируют центр Северодонецка и несут значительные потери, там продолжаются бои.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ в понедельник, 13 июня.

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Мотузяник отметил, что командование противника не считается с потерями и пытается захватить как можно больше территории. Сейчас основная цель оккупантов — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, обеспечить сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.

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«Российские войска продолжают применять тактику еще со времен Второй мировой войны, считая основным достижением окружение украинских войск и захват новых территорий. Особое значение враг придает достижению значительного преимущества, особенно в артиллерии и бронетехнике, практически не применяя маневры пехоты. Об этом свидетельствует анализ сообщений, в частности, о ходе боевых действий в городской застройке Северодонецка, где оккупанты несут значительные потери в пехотных подразделениях росгвардии и ВС РФ и продвигаются, только используя штурмовую авиацию», — заявил он.

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Представитель Минобороны добавил, что на Донецком направлении защитники Украины сдерживают наступление российских подразделений, которые пытаются окружить украинские войска в районе Северодонецка и Лисичанска. На Северодонецком направлении украинские войска противостоят штурму оккупантов. Россияне используют артиллерию и РСЗО и контролируют центр города, продолжаются активные боевые действия.

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По словам Мотузяника, из-за жары Северский Донец местами мелеет, и подразделения Сил обороны Украины укрепляются там, где оккупанты могут попытаться пойти на прорыв или форсирование реки.

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Ранее 13 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты контролируют около 70% Северодонецка. На заводе Азот остаются около 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети.

Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что российский блицкриг в Северодонецке провалился.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Северодонецк Северский Донец Война на Донбассе Александр Мотузяник Война России против Украины

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