Несут серьезные потери. Оккупанты контролируют центр Северодонецка — Минобороны 13 июня, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты контролируют центр Северодонецка и несут значительные потери, там продолжаются бои.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ в понедельник, 13 июня.



Мотузяник отметил, что командование противника не считается с потерями и пытается захватить как можно больше территории. Сейчас основная цель оккупантов — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, обеспечить сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.



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«Российские войска продолжают применять тактику еще со времен Второй мировой войны, считая основным достижением окружение украинских войск и захват новых территорий. Особое значение враг придает достижению значительного преимущества, особенно в артиллерии и бронетехнике, практически не применяя маневры пехоты. Об этом свидетельствует анализ сообщений, в частности, о ходе боевых действий в городской застройке Северодонецка, где оккупанты несут значительные потери в пехотных подразделениях росгвардии и ВС РФ и продвигаются, только используя штурмовую авиацию», — заявил он.

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Представитель Минобороны добавил, что на Донецком направлении защитники Украины сдерживают наступление российских подразделений, которые пытаются окружить украинские войска в районе Северодонецка и Лисичанска. На Северодонецком направлении украинские войска противостоят штурму оккупантов. Россияне используют артиллерию и РСЗО и контролируют центр города, продолжаются активные боевые действия.

По словам Мотузяника, из-за жары Северский Донец местами мелеет, и подразделения Сил обороны Украины укрепляются там, где оккупанты могут попытаться пойти на прорыв или форсирование реки.

Ранее 13 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты контролируют около 70% Северодонецка. На заводе Азот остаются около 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети.

Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что российский блицкриг в Северодонецке провалился.

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