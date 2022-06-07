«Город плюс-минус разделен напополам». В Северодонецке идут уличные бои, россияне стянули дополнительные силы — РГА

7 июня, 17:26
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Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко рассказал о ситуации и ходе боев в городе.

В эфире всеукраинского марафона во вторник, 7 июня, Власенко заявил, что ситуация в Северодонецке стабильно тяжелая, там продолжаются уличные бои. Российские оккупанты стянули дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение и технику.

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«Город плюс-минус разделен напополам… Штурм россиян продолжается, успеха они не имеют. Наши парни закрепились, полностью контролируют промзону, [завод] Азот и часть жилых районов. Лисичанск и окраины Северодонецка под обстрелами, работает вражеская артиллерия и авиация… В уличных боях у них [россиян] нет преимущества — есть только в полях, есть преимущество в артиллерии и авиации. В уличных боях наши парни дают уверенный ответ», — сказал он.

По словам главы райадминистрации, эвакуация из города сейчас практически невозможна. В Северодонецке остаются около 10 тысяч жителей, часть оккупанты депортируют из временно захваченных районов города.

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6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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