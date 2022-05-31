Оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, 90% зданий разрушены — Гайдай 31 мая, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Руины разрушенного российскими оккупантами магазина в Северодонецке (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Радио Свобода вечером 31 мая.

Война России против Украины — главные события 31 мая

По словам Гайдая, сейчас бои идут внутри города, предпосылок для окружения украинских военных нет.

«Этого [окружения города] не произойдет. Есть возможность маневрировать, военные спокойно держат оборону на позициях, которые занимают сейчас. В городе повреждены 90% всех зданий, из них 60% - критические и почти не подлежат восстановлению. Вся критическая инфраструктура полностью разрушена, центрального снабжения воды, газа или электроэнергии нет», — рассказал глава ОВА.

Видео дня

Ранее глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко заявил, что около 50% города находится под контролем оккупантов.



В Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 31 мая сообщили, что российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет активный штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях при поддержке артиллерии и минометов.

Трижды в одну точку. ВСУ прицельными ударами уничтожили БМП оккупантов https://www.youtube.com/embed/ovLFOmg5tuM

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.