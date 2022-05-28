Северодонецк: армию РФ удалось оттеснить на ранее занятые позиции, у россиян значительные потери — глава ОВА 28 мая, 08:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупантов удалось оттеснить на ранее занятые позиции вблизи Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай)

Российские войска на Луганщине в упор обстреливали Северодонецк, кое-где начинались уличные бои, однако армию РФ удалось оттеснить на ранее занятые позиции.

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Об этом утром в субботу, 28 мая, сообщил глава Луганской ОВА Гайдай.

«У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганской области. Северодонецк враг обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды - очень мощно, кое-где начинались уличные бои», — сообщил Гайдай в соцсетях.

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В результате обстрелов Северодонецка повреждены 14 многоэтажек.

Также серьезно обстрелян прилегающий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.

По словам главы ОВА, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, однако проезд между городами остается возможным.



Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганской области: девять домов в Горном, по четыре — в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка — 12, селе Орехово — два.



Всего за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля.

Подразделения ПВО уничтожили беспилотник типа Орлан-10.



Ранее в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на самом горячем Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Накануне глава городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что украинским военным удалось остановить авангард российских войск, пытающихся захватить город.

Армия РФ сосредоточилась на попытках окружить Северодонецк с целью отрезать Луганскую область: оккупанты наступают на город по разным направлениям. По состоянию на 25 мая оккупанты захватили 95% Луганской области. В начале марта этот показатель составил около 70%.

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