Луганская область: оккупанты пытаются атаковать сразу на девяти направлениях, Северодонецк — ключевая точка — Залужный

15 июня, 23:38
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Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты пытаются атаковать в Луганской области одновременно на девяти направлениях.

В своем Telegram-канале в среду, 15 июня, Залужный сообщил, что враг сосредоточил на севере Луганской области основные ударные силы, применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

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Оккупанты проводят наступление:

  • с юга на север на направлениях Попасная-Камышеваха и дальше на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестовое;
  • с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже — Попасная-Светлодарск;
  • с востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метелкино, Тошковка-Камышеваха.
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«Северодонецк — это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе. Все, кто сегодня в строю, — герои. Благодарю вас за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины! Вечная Память и слава павшим воинам!» — написал Залужный.

Ранее 15 июня глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что украинские военные контролируют треть города, российские оккупанты пытаются наступать с нескольких направлений.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Валерий Залужный Война России против Украины

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