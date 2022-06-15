Луганская область: оккупанты пытаются атаковать сразу на девяти направлениях, Северодонецк — ключевая точка — Залужный 15 июня, 23:38 Цей матеріал також доступний українською Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты пытаются атаковать в Луганской области одновременно на девяти направлениях.

В своем Telegram-канале в среду, 15 июня, Залужный сообщил, что враг сосредоточил на севере Луганской области основные ударные силы, применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.



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Оккупанты проводят наступление:

с юга на север на направлениях Попасная-Камышеваха и дальше на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестовое;

с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже — Попасная-Светлодарск;

с востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метелкино, Тошковка-Камышеваха.

«Северодонецк — это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе. Все, кто сегодня в строю, — герои. Благодарю вас за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины! Вечная Память и слава павшим воинам!» — написал Залужный.

Ранее 15 июня глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что украинские военные контролируют треть города, российские оккупанты пытаются наступать с нескольких направлений.

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