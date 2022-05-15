Атака на дома, техникум и химзавод. РФ 11 раз обстреляла Северодонецк — глава Луганской ОВА 15 мая, 09:08 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в течение 14 мая отразили 12 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты в течение 14 мая совершили 11 артиллерийских атак на Северодонецк. Всего в Луганской области ранения получили четыре человека.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 40% атак россиян были на Северодонецке. Они разрушили 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких — начался пожар в квартирах. Также оккупанты попали в здание техникума и продолжают разрушать химическое предприятие Азот. После очередного «прилета» пламя охватило один из производственных цехов.

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Оккупанты атаковали Горную и Попаснянскую общины. По словам Гайдая, их «удаляют с карты мира». Он сообщил о попадании в здание поселкового совета и дом культуры, девять разрушенных домов в Камышевахе, четыре — в Тошковке, пять — в Золотом, два — в Троицком. Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке.

«Получили ранения три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три — в Лисичанске, где враг нанес авиаудар, два — в Рубежном», — заявил глава ОВА.

За сутки ВСУ отразили 12 атак оккупантов в Луганской и Донецкой областях, уничтожив восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей.

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