В Северодонецке оккупанты предлагают мыться в уличных душевых палатках

7 августа, 12:38
В оккупированном Северодонецке люди вынуждены набирать воду из луж из-за отсутствия водоснабжения (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

В оккупированном Северодонецке люди вынуждены набирать воду из луж из-за отсутствия водоснабжения (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал об условиях жизни населения в Северодонецке под российской оккупацией. По его словам, из-за того, что в городе не отремонтировано водоснабжение, помыться можно только в уличных душевых палатках. Оккупанты также установили передвижные телевизоры по городу для распространения кремлевской пропаганды.

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«Еще в феврале, несмотря на прихоти погоды, на спортивной площадке возле торгового центра Джаз работал строительный кран. Почти без выходных. В 2022 году все ожидали открытия современного комплекса. А еще — уютный сквер имени Сергея Губанова. Готовились к началу строительства областной больницы. Пока не пришли русняки и не начали разрушать уютный Северодонецк. „Освободили“ его от жизни. Потому что из 100 с чем тысяч населения сейчас там осталось примерно 10 процентов. Кто-то оккупантов ждал, многим просто деваться было некуда», — написал Гайдай в соцсетях.

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По его словам, полтора месяца россияне обещают светлую жизнь в разбитом ими же городе. Но не могут сделать элементарное — отремонтировать свет и газ, подготовить Северодонецк к отопительному сезону.

«Очередному руководителю оккупационных властей города Моргунову это непонятно — на его „малой родине“ холодная вода подается почасово уже лет 30 как. А отапливают дома там дровами», — отметил Гайдай.

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Он рассказал, что оккупанты не стали ремонтировать систему водоснабжения в Северодонецке, а вместо этого установили по городу цистерны с технической водой.

«Но что делать зимой, когда температура достигнет нуля? Лед есть? А еще установлены два гигиенических центра — душевые палатки. С очередью в три месяца вперед. Правда, есть телевидение. Не кабельное — передвижное. Только с одной пропагандой», — отметил Гайдай.

По словам Гайдая, в оккупированном Рубежном россияне на днях похоронили 63 погибших мирных жителя, которых они убили еще четыре месяца назад.

Тем временем в Луганской области активизировано «агитационно-разъяснительную составляющую» подготовки к референдуму о вхождении региона в состав РФ.

В конце июня украинские военные покинули Северодонецкую промзону и отошли на более укрепленные позиции. 3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с позиций и рубежей.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области. Через пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Луганская область Восток Украины Русский мир Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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