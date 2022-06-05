Северодонецк поделен пополам, ВСУ взяли в плен восемь оккупантов — Гайдай 5 июня, 11:19 Цей матеріал також доступний українською ВСУ удалось отбросить россиян в Северодонецке (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Украинские военные теснят оккупантов в Северодонецке, сейчас ВСУ контролируют 50% города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней они были отброшены, город поделен пополам. Оккупанты потеряли огромное количество личного состава, в плену восемь россиян», — сказал Гайдай.

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Он также добавил, что захватчики бросили все силы на захват города и трассы Лисичанск – Бахмут.

«Все резервы вражеской армии сейчас направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут, чтобы выполнить до 10 июня задачу российского генерала Александра Дворникова», — добавил глава ОВА.

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