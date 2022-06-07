Северодонецк может продержаться еще долго, город практически зачищен от врагов — военный эксперт 7 июня, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Члены иностранного добровольческого батальона в Северодонецке, 2 июня (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Радио НВ спрогнозировал, что Северодонецк сможет продержаться еще долго, он также отметил, что город почти полностью зачищен от врагов.

«Судя по официальным и неофициальным источникам, Северодонецк уже практически полностью зачищен от врагов. И сейчас он находится под контролем украинской власти. Но с военной точки зрения данная операция имеет тактическое значение. И не имеет столь большого оперативного или стратегического значения», — сказал Жирохов.

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Он добавил, что удержание украинскими военными Северодонецка — скорее «символическая победа», хотя город «может держаться еще достаточно долго».

«Потому что имея под рукой Лисичанск и имея бывшие территории бывшего завода Азот, где находятся большие бомбоубежища, и есть большое количество разных построек, там возможно держать оборону очень долго», — объяснил эксперт.

6 июня Американский Институт по изучению войны (ISW) опубликовал новый отчет, в котором говорится о том, что точная ситуация в Северодонецке «остается неясной» и город переходит из рук в руки.

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