«Город опустел». Активист рассказал о ежедневных обстрелах, эвакуации и нуждах Северодонецка — интервью 17 апреля, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Собака пересекает пустую улицу в городе Северодонецк Луганской области. Украина, 14 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В результате обстрелов оккупантов Северодонецк Луганской области разрушен почти на 70%. Но россияне продолжают бить по городу: в ночь на 17 апреля из-за попадания снарядов загорелись четыре многоэтажки.

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Общественный деятель из Северодонецка Ариф Багиров в интервью Радио НВ рассказал о сложностях с эвакуацией населения и доставкой гуманитарки.

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— Какова сейчас ситуация в Северодонецке? Продолжаются ли до сих пор обстрелы?

— Они продолжаются все время, но с разной интенсивностью: бывает много, бывает нет. Сейчас ничего не горит. В последнее время не слышу прилетов. Сегодня - не самый плохой день, бывало и гораздо опаснее. Летает каждый день в разные места и из разных типов оружия. Наиболее опасные — Грады, которые поражают большие территории.

Женщина возле поврежденного обстрелами жилого дома в Северодонецке. 14 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Marko Djurica

— Есть ли возможность уезжать из города и доставлять грузы в Северодонецк?

— С этим действительно есть сложности. Перевозчики отказываются ездить, потому что были случаи, когда обстреливали автобусы, были жертвы. Потому все меньше сюда хотят ехать. Мы иногда днями, чтобы кто-то передал из Днепра какую-то помощь, какие-то лекарства. Не все люди уехали, есть совсем лежачие. О них позаботятся, их перевозят, но не все хотят [ехать] и мы не имеем права принуждать.

На самом деле, те, кто хотел, уже уехали. Здесь остались или те, у кого это сознательное решение, или испытывающие обреченность.

Женщина ожидает гуманитарку в Северодонецке. 14 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Marko Djurica

— Сколько человек осталось в городе?

— За весь город не скажу. В моем доме — обычной «хрущевке», когда первые были обстрелы, весь подвал был полон, а сейчас — 12 человек осталось.

Соседние дома – такая же [ситуация].

Улицы пусты, город опустел.

Новое кладбище возле местной церкви в Северодонецке Луганской области. 14 апреля 2022 года. / Фото: REUTERS/Marko Djurica

— Почему вы решили остаться в Северодонецке?

— Я родился в этом городе. Я всегда [Северодонецку] желал хорошего. Я его считал отцом, братом, другом. Город в настоящее время требует максимум внимания и помощи.

Здесь мне есть чем заниматься. Я на своем месте занимаюсь важными делами. Позавчера мы из разрушенного дома [Восточноукраинского национального] университета [имени Владимира] Даля, из археологической лаборатории забрали некоторые экспонаты: не все, но самые ценные. Вчера помог кошку достать и к бабушке отнести. Котики — это тоже северодончане, нуждающиеся в нашем внимании.

Каждый день что-то происходит, какие-то странные просьбы приходится выполнять. Я драйвую.

— В какой помощи сейчас нуждаются в городе: лекарства, продовольство, другие специфические запросы?

— Еды много. Проблема — кому и где ее разгрузить, потому что все склады раздолбаны, многие уехали.

С лекарством все очень сложно. Но мы решили, что в Днепре закупают, какие нужно, пересылают нам по возможности.

Я бы попросил корм для собак, кошек. У многих пенсионеров, тех же лежачих, есть животные. Или в бомбоубежищах люди сидят, а к ним поприбивались коты, которые, наверное, тоже остались без жилья. Иногда в тех же бомбоубежищах говорят, что им нечем котиков кормить.

Женщина плачет, выгуливая собаку в Северодонецке. 14 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Marko Djurica

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