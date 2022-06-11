Ситуация в Луганской области. Россияне контролируют большую часть Северодонецка, ударили по Врубовке из огнеметной системе — глава ОВА 11 июня, 08:39 Цей матеріал також доступний українською Российские кафиры продолжают обстреливать Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области российские военные обстреляли Врубовку из огнеметной системы. Многие дома выгорели, информация о количестве жертв уточняется.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что оккупанты продолжают штурм Северодонецка и вошли в Орехово. В результате их атак в Рубежном и Попасной не осталось уцелевших объектов. То же, по словам Гайдая, РФ делает и с Лисичанском и Северодонецком, уничтожая заводы.

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Главы Луганской ОВА сообщил, что ситуация в Северодонецке стабильно сложна — большую часть города контролируют российские военные. Он рассказал, что россияне попытались провести «совещание» в Доме химиков, однако «что-то пошло не так, есть много погибших». Возможность поставлять в областной центр резервы и оружие есть, подчеркнул Гайдай.

10 июня российская армия повредила железнодорожное депо, до этого — несколько промышленных цехов. Также зафиксировали попадания в здание кирпичного и исследовательского заводов. За сутки враг атаковал ряд населенных пунктов. Гайдай сообщил, что частичных или полных разрушений жилищного фонда очень много.

В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода, обстрелы РФ повредили школу и кулинарный лицей. В течение последних дней в больницы Днепра и Львова доставили пятерых раненых жителей города.

Украинские военные за минувшие сутки отбили 14 атак оккупантов, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.



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