Ситуация в Северодонецке: канализация не работает, воды нет, а мусор не вывозится — глава военной администрации

27 апреля, 11:16
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В Северодонецке сейчас катастрофическая ситуация (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Северодонецке сейчас катастрофическая ситуация (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал о сложной ситуации в городе, который захвачен оккупационными войсками РФ.

В эфире телемарафона Стрюк сообщил, что «блага цивилизации присутствуют в городе лишь частично».

По его словам, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением, ее подают не во всех кварталах, доходит она лишь до второго этажа.

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Кроме того, в городе часто пропадает электричество из-за перенапряжения в сети, добавил Стрюк.

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Он также отметил, что в Северодонецке не работает канализация, а мусор вывозят лишь на окраины, в результате чего образуются стихийные свалки.

Стрюк добавил, что город выживает за счет торговли и натурального товарообмена.

4 апреля Стрюк сообщал, что в Северодонецке дома начали рушиться целыми подъездами.

Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко сообщал, что в городе царит антисанитария, вблизи линии фронта нет связи и интернета.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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