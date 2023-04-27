Ситуация в Северодонецке: канализация не работает, воды нет, а мусор не вывозится — глава военной администрации
В Северодонецке сейчас катастрофическая ситуация (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал о сложной ситуации в городе, который захвачен оккупационными войсками РФ.
В эфире телемарафона Стрюк сообщил, что «блага цивилизации присутствуют в городе лишь частично».
По его словам, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением, ее подают не во всех кварталах, доходит она лишь до второго этажа.
Кроме того, в городе часто пропадает электричество из-за перенапряжения в сети, добавил Стрюк.
Он также отметил, что в Северодонецке не работает канализация, а мусор вывозят лишь на окраины, в результате чего образуются стихийные свалки.
Стрюк добавил, что город выживает за счет торговли и натурального товарообмена.
4 апреля Стрюк сообщал, что в Северодонецке дома начали рушиться целыми подъездами.
Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко сообщал, что в городе царит антисанитария, вблизи линии фронта нет связи и интернета.