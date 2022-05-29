Северодонецк: украинские бойцы находятся в «жесткой оборонительной позиции» — глава ВГА 29 мая, 04:11 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Защитники Украины в Северодонецке находятся в «жесткой оборонительной позиции», на окраинах города идут бои, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона вечером 28 мая.

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«Они [россияне] находятся впритык к городу… У нас две горячих точки — гостиница Мир и район возле городской автостанции, который подходит к позициям орков», — рассказал он.



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В эфире проекта Freeдом Стрюк добавил, что 28 мая гуманитарный штаб в Северодонецке был практически обездвижен, потому что передвигаться по городу опасно. Мобильной связи в городе нет, воду добывают из шести-семи расконсервированных скважин, но места, где люди собираются за водой, обстреливают россияне. Эвакуировать мирных жителей очень опасно — по словам Стрюка, сейчас приоритет у раненых и людей, которым необходима серьезная медицинская помощь.

«Мы все-таки уверены, что город выстоит… Стянуто достаточно много сил и средств для того, чтобы взять город штурмом, но пока это не удается. Еще есть возможности для сообщения с городом, доставки минимальных партий необходимых грузов, [хотя] это крайне усложнилось», — сказал глава ВГА.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что российские оккупанты не прекращают обстрелы области, Северодонецк — самая горячая точка. Под контролем Украины находятся Северодонецк, Лисичанск, Горная община и населенные пункты в сторону трассы Лисичанск—Бахмут.



«Нет такого населенного пункта, который не обстреливался бы. Северодонецк сейчас просто стирают с лица земли, на него сбрасывают авиабомбы, постоянно Градами, Смерчами, Ураганами обстреливают, из танков, артиллерии, минами — все вооружение, которое есть у российской армии, используется в моем родном городе», — рассказал Гайдай.

По состоянию на 25 мая российские оккупанты захватили более 95% региона.

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