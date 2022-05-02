По мариупольскому сценарию. Северодонецк может попасть в осаду — глава Луганской ОВА 2 мая, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай предупреждает, что Северодонецк может оказаться в осаде (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глав Луганской ОВА Сергей Гайдай предупреждает, что Северодонецк может попасть в осаду после того, как российские оккупанты не смогут взять его штурмом.

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Гайдай сообщил, что оккупанты готовятся наступать на Северодонецк и перебрасывают силы с мариупольского направления.

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«В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, так что захватить областной центр Луганщины будет крайне тяжело. Но орки могут пойти другим путем — по мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий. Воины дадут врагу достойный отпор», — отметил он.

Гайдай сказал, что оккупанты пытаются уничтожить Северодонецк, но украинская армия успела сделать нормальные защитные сооружения вокруг города. Украинская артиллерия не подпускает достаточно близко вражеские минометные расчеты, поэтому они не могут забросать полностью минами город.

«Бой будет очень мощный за город, хотя я не исключаю и варианта, что враг не сможет взять город прямо в лобовую, и тогда они осадят его, будут пытаться делать осаду вокруг города», — добавил он.



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