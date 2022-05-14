Спасли 17 жителей. Из Северодонецка впервые за долгое время удалось эвакуировать людей — глава Луганской ОВА

14 мая, 16:58
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В Северодонецке 70% домов повреждены (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Северодонецке 70% домов повреждены (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Из Северодонецка впервые за долгое время удалось эвакуировать 17 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Из-за обстрелов эвакуация из города не раз срывалась и была «крайне опасной».

«После таких событий всегда говоришь: „Мы это сделали!“ В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасна. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности. В их числе и трое детей. Продолжение следует!» — заявил Гайдай.

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Накануне он сообщил, что оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения там больше нет. В результате атак оккупантов 70% домов в Северодонецке повреждены, до 30% — непригодны для проживания.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Эвакуация Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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