Оккупанты вывели бурятов из Северодонецка — Гайдай
Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники Украины заставили врага в Северодонецке вывести часть подразделений, в городе продолжаются ожесточенные бои.
В эфире Радио Свобода вечером в четверг, 9 июня, глава ОВА сообщил: российские оккупанты «оттянули свои подразделения с бурятами» из Северодонецка, поскольку те «не выдерживают боев с украинскими защитниками», и продолжают обстреливать Лисичанск из крупного калибра.
«Прямых боев в Лисичанске и возле него нет. Бои продолжаются в Северодонецке, Горской громаде… в направлении Попасная-Камышеваха. Вода в реке Северский Донец упала, очень внимательно смотрим на передвижения россиян — возможно, захотят еще где-то сделать переправу, опять перебросить личный состав и технику через реку», — добавил он.
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По словам Гайдая, потери врага намного больше, чем потери защитников Украины.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ежедневно в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными.
Глава ВГА Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что гуманитарная ситуация в городе почти критическая, треть кварталов нуждается в новой застройке. В Северодонецке находятся около 10 тысяч человек, эвакуация невозможна. По его словам, по состоянию на утро 9 мая защитники Украины контролируют около трети города.
Накануне президент Владимир Зеленский сказал, что в битве за Северодонецк много в чем сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.
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