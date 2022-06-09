Оккупанты вывели бурятов из Северодонецка — Гайдай

9 июня, 20:27
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Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники Украины заставили врага в Северодонецке вывести часть подразделений, в городе продолжаются ожесточенные бои.

В эфире Радио Свобода вечером в четверг, 9 июня, глава ОВА сообщил: российские оккупанты «оттянули свои подразделения с бурятами» из Северодонецка, поскольку те «не выдерживают боев с украинскими защитниками», и продолжают обстреливать Лисичанск из крупного калибра.

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«Прямых боев в Лисичанске и возле него нет. Бои продолжаются в Северодонецке, Горской громаде… в направлении Попасная-Камышеваха. Вода в реке Северский Донец упала, очень внимательно смотрим на передвижения россиян — возможно, захотят еще где-то сделать переправу, опять перебросить личный состав и технику через реку», — добавил он.

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По словам Гайдая, потери врага намного больше, чем потери защитников Украины.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ежедневно в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными.

Глава ВГА Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что гуманитарная ситуация в городе почти критическая, треть кварталов нуждается в новой застройке. В Северодонецке находятся около 10 тысяч человек, эвакуация невозможна. По его словам, по состоянию на утро 9 мая защитники Украины контролируют около трети города.

Накануне президент Владимир Зеленский сказал, что в битве за Северодонецк много в чем сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Ведется кампания по дискредитации бурят. Возможно, агентами Кремля – Раджана Дугар-Де Понте

https://www.youtube.com/embed/Jb5V6fXa_OE
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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