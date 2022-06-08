На улицах Северодонецка идут бои, большую часть контролируют россияне — Гайдай

8 июня, 20:22
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Последствия российских обстрелов в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Последствия российских обстрелов в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке по состоянию на среду, 8 июня.

В эфире всеукраинского телемарафона Гайдай сообщил, что сейчас бои идут на улицах Северодонецка, российские оккупанты обстреливают город и уничтожают все дома. Он отметил, что сам Северодонецк достаточно небольшой, и контроль или освобождение некоторых улиц — «уже достаточно нормальная цифра в процентах».

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В Лисичанске, который полностью находится под контролем Украины, россияне специально обстреливают больницы и центры гуманитарной помощи, хаотически наносят удары из больших калибров по жилым домам, что приводит к значительным разрушениям.

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«Наши защитники держат промку [промзону], но бои идут не просто в промзоне, а именно в городе Северодонецк. Большую часть действительно контролируют россияне… Больше 90% территории Луганской области временно захвачено Россией. Сейчас бои идут в Северодонецке, Лисичанск полностью украинский, часть территорий Горской громады оккупирована, часть контролируется украинской властью. Территория небольшая, но все планы России наши защитники разбили в прах… Больше трех месяцев они не могут захватить Северодонецк», — подчеркнул глава ОВА.

По словам Гайдая, угрозы окружения защитников Украины в районе Северодонецка нет, ситуация тяжелая, но полностью контролируется украинскими бойцами.

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Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские оккупационные войска пытаются атаковать Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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