Шанс Украины на контрнаступление. Битва за Северодонецк, вероятнее всего, помешает дальнейшим наступательным операциям РФ — ISW 29 мая, 07:39 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты ведут штурмовые действия в районе Северодонецка в Луганской области, 24 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Битва за Северодонецк в Луганской области, скорее всего, исключит возможность продолжения широкомасштабных наступательных операций россиян, независимо от того, как она завершится. Сейчас прогресс РФ во многом является следствием того, что оккупанты бросили все свои силы и технику с других направлений на эту единственную цель, говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW) за 28 мая.



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В нем сказано, что россияне достигают территориальных преимуществ, могут иметь успех в захвате города и районов дальше на запад, а украинские военные, по мнению аналитиков, «вполне могут потерпеть тактическое поражение в ближайшие дни». Однако такой результат отнюдь не гарантирован, и ВСУ могут дать отпор атакам оккупантов.

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Как пишет ISW, российский диктатор Владимир Путин сейчас бросает людей и боеприпасы в последний крупный населенный пункт в этой области, словно его взятие выигрывает войну для Кремля.

«Он ошибается. Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, на чьей стороне будет находиться город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отбросить российские войска», — говорится в сообщении.

Аналитики называют битву за Северодонецк самым большим вызовом для украинской армии после Азовстали. Они объясняют важность города для Москвы тем, что его захват позволил заявить о полном контроле РФ над Луганской областью. Однако это не даст ей никакой другой существенной военной или экономической выгоды, отмечают в ISW.

Также в Институте отмечают снижение профессионализма российских офицеров, боевого духа военных и невозможность в будущем восстановить большое количество своей боеспособной мощи даже в случае успеха.

«Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, лишатся свободы к бою, поскольку битва за Северодонецк поглощает большую часть доступного российского наступательного боевого могущества, Украина может иметь шанс начать серьезные контрнаступления с хорошими шансами на успех», — говорится в отчете ISW.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая оккупанты с помощью артиллерии вели штурмовые действия в районе Северодонецка, бои продолжаются. Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что военные РФ обстреливают город всем возможным оружием, но им удалось захватить только гостиницу Мир на окраине Северодонецка, а населенный пункт — под украинским флагом. По состоянию на 25 мая оккупанты захватили уже более 95% региона.

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