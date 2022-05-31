Оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой в Северодонецке — Гайдай 31 мая, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Последствия авиаудара России по химзаводу в Северодонецке 31 мая 2022 года (Фото:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты своим авиаударом повредили цистерну с азотной кислотой на химзаводе в Северодонецке.

Война России против Украины — главные события 31 мая

В своем Telegram-канале Гайдай призвал жителей области не выходить из укрытий и подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Видео дня

Он напомнил, что азотная кислота опасна при вдохе, глотании и попадании на кожу и слизистую. При местном действии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговицы и конъюнктивы, что вызывает потерю зрения.

«Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях — отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами», — написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что при попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10−30 минут. При попадании на кожу — промыть водой, добавив питьевую соду и мыло. При глотании показано промывание желудка большим количеством воды.

31 мая мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил, что в городе продолжаются уличные бои, защитники Украины обороняются и отбивают атаки оккупантов. По словам главы Северодонецкой районной администрации Романа Власенко, около 50% города находится под контролем оккупантов.

Огромные потери остановили наступление России – Яковина https://www.youtube.com/embed/tIc5cbVrwcY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.