Экс-разведчик Червинский назвал три причины, почему Северные потоки были легальной целью для подрыва

В интервью Radio NV Червинский прокомментировал громкое дело украинца Владимира Журавлева в Польше, которая рассматривает возможность его экстрадиции в Германию по подозрению в подрыве газопроводов.

Червинский подчеркнул, что Северные потоки были «легальной военной целью», и аргументировал свое мнение тремя причинами.

Во-первых, подчеркнул он, взрывы Потоков произошли «в нейтральных водах, в экономической зоне Дании, никаким образом не Германии». «То есть Германия не имеет юрисдикции для расследования этого дела, а Дания уже закрыла это дело, она не считает, что там есть уголовное преступление», — отметил Червинский.

Во-вторых, напомнил Червинский, Газпром напрямую участвовал в войне. «У нас есть свидетельства, даже тот же ГУР задерживал и интервьюировал пленных, которые сообщали, что они являются военнослужащими охранной системы Газпрома, из которых создали две ЧВК, частные военные компании. Это Поток и Факел», — детализировал экс-разведчик. Именно поэтому, по его словам, объекты Газпрома являются легальной целью для украинских военных и для ослабления военной мощи врага.

«То же самое, что сегодня мы делаем в отношении россиян, и то же самое, что россияне сегодня делают в отношении нас — они уничтожают нашу энергетическую систему. Именно поэтому это было легальной военной целью. Именно потому, что Германия нарушила внутреннюю систему их безопасности в энергетической структуре. Она является легальной целью, и Германия не имеет права сейчас об этом говорить», — подчеркнул Роман Червинский.

Третьей причиной он назвал еще один фактор: «Если это сделали действительно украинцы [подрыв Северных потоков], и у немецких расследователей есть подозрение, что это сделали украинцы, тогда они имели право это делать. Если бы это сделали какие-то румыны, или поляки, или американцы — тогда, да, это участие в чужом конфликте. Однако две воюющие страны должны применять все возможности для ослабления военной мощи врага», — подчеркнул экс-разведчик.

Он убежден, что если эту операцию действительно организовали украинцы, «то здесь автоматически отпадает уголовное преследование». А если немецкие правоохранители во время своего первичного расследования выяснили, что это украинцы, «они должны были его закрыть, или искать других людей, если действительно причастны какие-то немцы, которые в этом участвовали», добавил Червинский.

«Поэтому на самом деле они не имеют права этого делать. Потому что в тайном отчете они [Германия] сообщали, что несмотря на существование этих Потоков, если даже их перекрыть, то Германия не понесет никаких экономических убытков», — резюмировал он.

Расследование подрыва Северных потоков: что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность. Президент Украины Владимир Зеленский и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявили, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. «Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. В отношении шестерых граждан Украины были выданы ордера на арест. По данным немецкого следствия, это четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.

30 сентября 2025 года стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

6 октября 2025 Варшавский суд продлил на 40 дней арест украинцу. Перед зданием суда собрались протестующие, которые требовали не экстрадировать мужчину в Германию.

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция Журавлева, задержанного по запросу Германии по делу взрывов на газопроводах Северный поток, не отвечает национальным интересам Польши. Против экстрадиции выступил и глава Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценкевич.

8 октября посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не вмешивается в дело Журавлева.