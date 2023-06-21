Немецкие журналисты показали новые кадры подорванного Северного потока-2 21 июня, 15:28 Северный поток-2 (Фото:EvgeniyShkolenko/Depositphotos)

Подводный дрон сделал эксклюзивные снимки поврежденного российского газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает RTL.

По наблюдениям журналистов, Северный поток-2 был взорван небольшим взрывным устройством, поскольку пострадал от взрыва гораздо меньше, в отличие от первого трубопровода.

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У трубопровода Северный поток-2 не увидели никаких следов взрывчатки или оторванных деталей.

Учитывая это, журналисты считают вполне возможным, что за подрыв двух трубопроводов ответственны разные лица.

Взрывы на российских газопроводах — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах.

Накануне издание The Washington Post заявило, что администрация президента США Джо Байдена якобы знали о плане уничтожения Северных потоков с участием украинских военных.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию. Кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

О подозрении в совершении преступления пока никому не сообщено.

Ранее западные СМИ сообщали, что ЦРУ в июне 2022 года предостерегло Украину от совершения диверсии на российских трубопроводах Северный поток после того, как получила сообщение от разведки Нидерландов о якобы подготовке такого плана.