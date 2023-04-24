Северное сияние над Украиной. Синоптик объяснила причину нетипичного явления и предупредила о похолодании
Северное сияние над Украиной (Фото:vishkovica / depositphotos)
Только Украина оправилась от вспышки метеора над Киевом, как природа снова решила всех удивить.
В воскресенье 23 апреля украинцы имели возможность полюбоваться совершенно нетипичным для нашей местности Северным сиянием. Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, объяснила причину удивительного явления, дала прогноз погоды на вторник, а также предупредила о похолодании в ближайшие дни.
«Начну сегодня не с погоды, а с магнитных бурь.
Вчера мы все очень удивились, восхищенно рассматривая полярное сияние у нас, в Украине.
Прекрасный розовый и зеленый цвета.
Ну, кто не рассматривал, а потом прочитал и посмотрел, как я, например.
Однако это у нас все-таки было. Да, полярное сияние.
Суеверий не ищем, в приметы плохие не верим.
Ибо.
Незамысловатое исследование говорит, что причиной возникновения Северного сияния бывают магнитные бури, возникающие из-за мощных выбросов из Солнца.
А на нашей любимой Земле 23 апреля как раз произошел сильный геомагнитный шторм, который и привел к полярному сиянию в нетипичных локациях. Таких как Украина.
Но еще полярное сияние было замечено в Словакии, в Великобритании и неблизкой Австралии.
В дальнейших широтах такое бывает крайне редко, но бывает.
Сегодня и завтра еще будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, однако понемногу она идет на убыль.
А теперь к синоптическим процессам ближе.
25 апреля в Украине будет преобладать теплая погода с температурой воздуха в течение дня +14+19 градусов.
Чуть свежее будет в Луганской области и на крайнем западе Украины, +10+14 градусов.
Дожди пройдут в западных областях, в восточной части, Сумской, Полтавской области, в Днепре с районами и в Запорожье.
На остальной территории — без осадков.
Особенность. Завтра в западных областях может усиливаться южный ветер до 15−18 метров в секунду.
В Киеве во вторник будет продолжаться сухая теплая комфортная погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +19 градусов.
В среду-четверг в Украину зайдет другой воздух, похолодает. Однако в восточной части удержится высокая температура воздуха ".