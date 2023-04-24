Северное сияние над Украиной. Синоптик объяснила причину нетипичного явления и предупредила о похолодании 24 апреля, 14:30 Северное сияние над Украиной (Фото:vishkovica / depositphotos)

Только Украина оправилась от вспышки метеора над Киевом, как природа снова решила всех удивить.

В воскресенье 23 апреля украинцы имели возможность полюбоваться совершенно нетипичным для нашей местности Северным сиянием. Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, объяснила причину удивительного явления, дала прогноз погоды на вторник, а также предупредила о похолодании в ближайшие дни.

Видео дня

«Начну сегодня не с погоды, а с магнитных бурь.

Вчера мы все очень удивились, восхищенно рассматривая полярное сияние у нас, в Украине.

Прекрасный розовый и зеленый цвета.

Ну, кто не рассматривал, а потом прочитал и посмотрел, как я, например.

Однако это у нас все-таки было. Да, полярное сияние.

Суеверий не ищем, в приметы плохие не верим.

Ибо.

Незамысловатое исследование говорит, что причиной возникновения Северного сияния бывают магнитные бури, возникающие из-за мощных выбросов из Солнца.

А на нашей любимой Земле 23 апреля как раз произошел сильный геомагнитный шторм, который и привел к полярному сиянию в нетипичных локациях. Таких как Украина.

Но еще полярное сияние было замечено в Словакии, в Великобритании и неблизкой Австралии.

В дальнейших широтах такое бывает крайне редко, но бывает.

Сегодня и завтра еще будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, однако понемногу она идет на убыль.

А теперь к синоптическим процессам ближе.

25 апреля в Украине будет преобладать теплая погода с температурой воздуха в течение дня +14+19 градусов.

Чуть свежее будет в Луганской области и на крайнем западе Украины, +10+14 градусов.

Дожди пройдут в западных областях, в восточной части, Сумской, Полтавской области, в Днепре с районами и в Запорожье.

На остальной территории — без осадков.

Особенность. Завтра в западных областях может усиливаться южный ветер до 15−18 метров в секунду.

В Киеве во вторник будет продолжаться сухая теплая комфортная погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +19 градусов.

В среду-четверг в Украину зайдет другой воздух, похолодает. Однако в восточной части удержится высокая температура воздуха ".