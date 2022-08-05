Северная Македония вслед за танками передала Украине штурмовики Су-25 5 августа, 00:43 Самолеты Су-25 были куплены у Украины в 2001 году (Фото:МКД)

Министерство обороны Северной Македонии сообщило, что решило передать Украине также четыре самолета Су-25.

Об этом сообщает местное издание MKD.

В Минобороны страны сообщили, что с 2003 года самолеты находились на хранении и не использовались армией.

В 2001 году Северная Македония во время конфликта на Балканах закупила данные самолеты у Украины.

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Су-25 предназначены для поддержки пехоты и во время конфликта совершили несколько боевых вылетов для поддержки наземных действий македонских сил безопасности.

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В конце июля Северная Македония передала Украине танки Т-72. 28 июля колонна македонских танков направилась в Украину. Точное количество не называется, но на вооружении македонской армии имеется 31 машина этого типа.

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