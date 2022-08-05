Воздушные силы не подтвердили, что Северная Македония передала Украине Су-25 5 августа, 16:29 Украинский летчик (иллюстративное фото) (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В Воздушных силах ВСУ не подтвердили информацию о том, что Северная Македония передала Украине четыре самолета Су-25.

Во время брифинга в пятницу, 5 августа, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сказал, что официально передачу самолетов не подтвердили ни Македония, ни Министерство обороны Украины.



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«Это появилось в прессе, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди паровоза, всегда хотят первыми освещать все события. Пока что мы такой информации не обнародовали, не имеем», — прокомментировал он.



Игнат напомнил, что Украина получила от партнеров запчасти для МиГ-29. Он также заявил, что принятого решения о передаче Украины самолетов F-15, F-16 или другого типа сейчас нет.

«Пока что подготовка пилотов на эти типы самолетов не проводится», — добавил Игнат.

Ранее издание MKD сообщило, что Северная Македония решила передать Украине четыре Су-15, которые получила от Киева во время конфликта в 2001 году.

В середине июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

В Белом доме заявили, что изучают возможность предоставления Украине истребителей, но что это не произойдет в ближайшем будущем.

Если бы мы не готовились к войне, у нас бы сейчас не было воздушных сил – Юрий Игнат https://www.youtube.com/embed/mXU2wuCxxlY

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