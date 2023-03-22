Шойгу признал атаку дронов на Черноморский флот в Севастополе и придумал «героическую» историю

22 марта, 16:05
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В Севастополе ночью 22 марта прозвучали взрывы (Фото:Крым.Реалии)

В Севастополе ночью 22 марта прозвучали взрывы (Фото:Крым.Реалии)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу признал атаку дронов на оккупированный Севастополь ночью в среду, 22 марта.

Как сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС, во время коллегии минобороны РФ Шойгу заявил, что беспилотники «пытались поразить» объекты оккупантов в Крыму. По версии Шойгу, три дрона были «уничтожены», два из них — женщинами-старшим матросом и главной старшиной Мариной Фалеевой и Татьяной Целуйко. Министр страны-агрессора поручил «представить девушек к наградам и выписать денежную премию» якобы «за уничтожение объектов противника».

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Рано утром 22 марта в районе Южной бухты Севастополя прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели. По данным ОК Юг, после взрывов Россия вывела в море подальше от бухты два ракетоносителя с общим залпом 16 ракет.

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20 марта серия взрывов прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, использование железнодорожной станции в Джанкое сейчас невозможно. В украинской разведке заявили, что в результате взрывов были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.

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По данным Радио Свобода, Джанкой атаковала модификация китайского беспилотника SkyEye.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Сергей Шойгу Российская пропаганда Черноморский флот РФ Оккупация Крыма Оккупированные территории Война России против Украины

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