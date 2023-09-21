Появился спутниковый снимок после удара по командному пункту Черноморского флота РФ под Севастополем 21 сентября, 13:24 Командный пункт Черноморского флота РФ под Севастополем после взрывов 20 сентября (Фото:Planet Labs/Схемы/RFL/RL)

Журналисты проекта Схемы опубликовали первые спутниковые снимки из оккупированного Севастополя после атаки Украины на командный пункт Черноморского флота РФ возле села Верхнесадовое.

На первом фото компании Planet Labs можно увидеть, как выглядел объект за месяц до удара, 22 августа. На втором от 21 сентября видно, что в результате взрывов было повреждено как минимум одно здание, часть которого уничтожена.

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20 сентября в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. ВСУ подтвердило поражение командного пункта Черноморского флота РФ возле Верхнесадового рядом с Севастополем. Источники NV в Службе безопасности Украины рассказали, что во время спецоперации СБУ, Воздушных сил и ВМС ВСУ были поражены живая сила россиян и дорогие военные системы, которые были на этой базе.



В ночь на 21 сентября Украина атаковала своими ракетами Нептун аэродром Саки, нанеся серьезные повреждения технике оккупантов. Как рассказали источники NV, на аэродроме было как минимум 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ЗРПК Панцирь. Там же находится база подготовки операторов БПЛА Mojaher.

Только за последнюю неделю Украина нанесла несколько успешных ударов по объектам оккупантов в Крыму. В ночь на 13 сентября в Севастополе были повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону, которые находились на судоремонтном заводе. По данным украинской разведки, они не подлежат восстановлению.



14 сентября, по словам источника NV в СБУ, контрразведка спецслужбы вместе с ВМС ВСУ уничтожила возле Евпатории российский комплекс ПВО Триумф с помощью дронов и ракет Нептун. Успешную операцию подтвердил президент Владимир Зеленский.