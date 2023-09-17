В Севастополе идет операция ГУР и ВМС — УП 17 сентября, 22:20 Дым в Севастополе 17 сентября 2023 года (Фото:Крымский ветер / Telegram)

Взрывы в оккупированном Севастополе — совместная операция Главного управления разведки Минобороны и Военно-морских сил, сообщает УП со ссылкой на источники в разведке.

«Продолжается плановая работа ГУР и ВМС», — сказал собеседник издания.



Пропагандистский Telegram-канал ЧП Севастополь ранее сообщил о звуках дронов на мысе Фиолент и пожаре в центре города. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что вечером 17 сентября оккупанты сбили над Крымом три беспилотника. По версии кремлевской марионетки в Севастополе Михаила Развожаева, с помощью дыма оккупанты пытаются замаскировать свой флот.

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Крым.Реалии отмечает, что в районе мыса Фиолент расположена 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил РФ, 475-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы ЧФ РФ, а также Центр радиоэлектронной разведки. Ранее аккаунт OSINTtechnical со ссылкой на местные источники сообщил в X (Twitter) о возможном ударе по району дислокации 475-го центра радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

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