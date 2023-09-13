«Дальше будет». Командующий Воздушных Сил ВСУ отреагировал на ночную «бавовну» в Севастополе и поблагодарил пилотов 13 сентября, 11:01 Дым после удара по Севастополю (Фото:REUTERS TV через REUTERS)

На фоне сообщений о повреждении российского военного корабля и субмарины в Севастополе командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото взрывов во временно оккупированном городе и поблагодарил пилотов за «замечательную боевую работу».

«А пока оккупантов „штормит“ и они до сих пор оправляются от ночной бавовны в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу!», — написал он в среду, 13 сентября в своем Telegram-канале.

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По словам Олещука, «продолжение следует».

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в окупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, якобы нахходившихся «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

Российские паблики сообщают о повреждении подлодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск.

