«Корабль вряд ли будет кораблем». В ОК Юг оценили повреждения Минска и подлодки в Севастополе 14 сентября, 10:33 Задымленная бухта в Севастополе после атаки 13 сентября (Фото:REUTERS TV via REUTERS)

Россияне вряд ли смогут восстановить большой десантный корабль Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону, которые были поражены в результате удара Вооруженных сил Украины 13 сентября в Севастополе.



Об этом спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона, озвучив предварительные оценки экспертов.

«Скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим и вряд ли будет кораблем. Что касается подводной лодки, то повреждения достаточно существенные и их восстановление требует дополнительных производственных мощностей, в частности, которыми и хвастался тот самый судоремонтный завод», — сказала она.

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По словам Гуменюк, он тоже пострадал после пожара, поэтому попробовать восстанавливать корабли пока негде. Она рассказала, что оккупанты боятся новых атак и рассредотачиваются по Черному морю.

«Корабельная группировка держится в районе, который пока считает для себя более-менее безопасным — это на расстоянии 100 морских миль от контролируемого Украиной берега. Но беда в том, что контролируемый Украиной берег на них надвигается. Вся их мощь — законная цель», — добавила спикер ОК Юг.

Накануне мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».

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В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону, которые не подлежат восстановлению.



Инфографика: NV