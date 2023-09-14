«Корабль — не игла, его не спрячешь». Перемещение судов из оккупированного Севастополя не обезопасит их от потенциальных атак — ВМС Украины 14 сентября, 13:23 Дым в Севастополе после атаки 13 сентября (Фото:in this social media image. Crimean Wind via Telegram via REUTERS)

Перемещение российских судов из временно оккупированного Севастополя в другие места особо не обезопасит их от потенциальных атак, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы, действительно. Тот же Лиман в Керчи или Феодосия. Заводов хватает. Но ведь корабль — это не игла, его не спрячешь. Никак. Поэтому здесь без вариантов», — сказал он в эфире Радио Свобода.

Видео дня

Однако, по его словам, мы можем ожидать чего угодно, потому что «это Россия».

Плетенчук добавил, что Россия может восстановить поврежденные в Севастополе корабли, однако это будет стоить дороже, чем построить их заново.

Он рассказал, что если морские пути станут единственным логистическим коридором для российской армии, чтобы поставлять ресурсы на юг Украины, то здесь для войск РФ могут возникнуть проблемы.

«Они могут оказаться в таком состоянии, что у них может остаться только морская логистика. И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они так же потеряли большой десантный корабль. Прямо в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены», — сказал он.

По его словам, эти корабли до сих пор находятся в ремонте.

Ночью 13 сентября также были сообщения о перекрытии и о мощных взрывах в оккупированном Севастополе.



Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота».

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.



В украинской разведке заявили, что в результате атаки поврежденные корабль и подводная лодка не подлежат восстановлению.