Бойцы ССО рассказали, как помогли атаковать десантный корабль и подводную лодку россиян в Севастополе — видео

16 сентября, 08:05
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Задымленная бухта в Севастополе после атаки 13 сентября (Фото:REUTERS TV via REUTERS)

Задымленная бухта в Севастополе после атаки 13 сентября (Фото:REUTERS TV via REUTERS)

Бойцы Сил специальных операций участвовали в ракетной атаке ВСУ в ночь на 13 сентября на российские большой десантный корабль Минск и дизель-электрическую подводную лодку Ростов-на-Дону, которые были повреждены в оккупированном Севастополе.

Об этом они заявили в субботу, 16 сентября, раскрыв детали операции.

По слова военных, они из нескольких источников получили информацию о вероятном расположении судов на одном из судоремонтных предприятий. Чтобы идентифицировать цели, навести, скорректировать огонь и провести разведку, привлекли операторов ССО.

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«На лодках группа подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции», — заявили бойцы.

Они с помощью специальных технических средств разведки нашли цель и помогли с наводкой. Во время удара группа скорректировала огонь и подтвердила поражение. После этого бойцы провели успешную эксфильтрацию — быстро покинули место.

Инфографика: NV

13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что были поражены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

На фоне этих сообщений командующий воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото ночных взрывов в Крыму и поблагодарил пилотов за «замечательную боевую работу». В ВСУ отчитались об успешной атаке.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Севастополь Силы спецопераций Десантный корабль Подлодка Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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