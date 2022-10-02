СМИ сообщили о «мощном взрыве» в Севастополе. Оккупанты говорят, что это «удар молнии»
Севастополь (Фото:DimitroSevastopol/pixabay)
В центре оккупированного Севастополя прогремел «мощный взрыв» около 15:00 в воскресенье, 2 октября.
Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
По информации Telegram-канала Крымский ветер, взрыв произошел на проспекте Генерала Острякова возле ТЦ Московский. Также о взрыве в доме быта сообщил Telegram-канал ЧП Севастополь, добавив, что на месте работают милиция и пожарные.
Марионетка РФ, «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, по предварительной информации, в крышу «ударила молния». По его словам, возгорания не было, пострадавших нет.
Накануне появились сообщения о пожаре на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Оккупационная «власть» заявила о «внештатной ситуации».
В оккупированном Крыму с начала августа регулярно появляются сообщения о взрывах и пожарах на военных объектах, захваченных российскими войсками. Местами это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии.
По данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму Россия вывела с оккупированного полуострова часть кораблей и авиации.