Оккупанты заявили, что штаб флота РФ в Севастополе атаковали из самого города 31 июля, 16:05 Место инцидента в оккупированном Севастополе (Фото:Михаил Развожаев/Telegram)

«Сенатор» оккупированного Россией Крыма Ольга Ковитиди заявила, что беспилотник, якобы атаковавший штаб Черноморского флота РФ в Севастополе, был запущен внутри города.



Об этом она сказала в комментарии пропагандистским росСМИ.

Оккупантка назвала инцидент «террористическим актом», а атака, по ее словам, «безусловно, была совершена не извне, а с территории Севастополя»



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Ранее ставленник Кремля, «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотник атаковал штаб Черноморского флота России, и обвинил в этом Украину, не предоставив доказательства. По его словам, шесть человек были ранены. В связи с инцидентом в Севастополе отменили все мероприятия к российскому дню ВМФ.

В Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины заявили, что такая новость оккупантов свидетельствует о том, что россияне в Крыму боятся ВСУ. Также там добавили, что такими сообщениями РФ признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста.



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