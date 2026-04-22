В оккупированном Севастополе заявили о работе ПВО

22 апреля, 06:49
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Удары по Крыму (Фото: via Суспільне)

Удары по Крыму (Фото: via Суспільне)

В ночь на 22 апреля так называемая «власть» оккупированного Севастополя сообщила о работе ПВО и якобы «сбитых целях».

Об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях

Развожаев заявил, якобы в Севастополе российские оккупанты отражают атаку Сил обороны. В частности, задействованы ПВО и мобильные огневые группы.

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Он добавил, что по его предварительной информации, сбиты 3 воздушные цели в районе Северной стороны.

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Перед этим Развожаев вечером 21 апреля сообщал о якобы сбитых 2 воздушных целях в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки.

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Призраки в ночь на 19 апреля поразило во временно оккупированном Крыму два больших десантных корабля страны-агрессора России Ямал и Николай Фильченков.

Днем 18 апреля Служба безопасности Украины сообщала о поражении в Крыму трех российских военных кораблей — БДК Ямал, БДК Азов и корабля неустановленного типа. Кроме того, дроны СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы Дельфин, радиолокационную систему МР-10М1 Мис-М1 и резервуары с топливом на нефтебазе Югторсан.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Оккупация Крыма Война России против Украины Российская агрессия Севастополь

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