Устроили хаотичную стрельбу. Появилось видео, как россияне утром пытались что-то сбить над Севастополем 16 июля, 10:57 Россияне устроили стрельбу в Севастополе, пытаясь сбить беспилотники (Фото:Скриншот из видео Ч/п Севастополь / Telegram)

В сети появилось видео хаотичной стрельбы в Севастополе утром в воскресенье, 16 июля, когда, как утверждают оккупанты, город якобы атаковали беспилотники.

Видео опубликовали местные паблики. На нем оккупанты ведут хаотичный огонь, вероятно, пытаясь что-то сбить в воздухе.



В оккупированном Севастополе рано утром дважды раздавались взрывы. Оккупационные власти утверждают, что город атаковало девять беспилотников разных типов, в том числе два подводных. В минобороны РФ утверждают, что все дроны «были поражены».

Видео дня