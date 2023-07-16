Устроили хаотичную стрельбу. Появилось видео, как россияне утром пытались что-то сбить над Севастополем
Россияне устроили стрельбу в Севастополе, пытаясь сбить беспилотники (Фото:Скриншот из видео Ч/п Севастополь / Telegram)
В сети появилось видео хаотичной стрельбы в Севастополе утром в воскресенье, 16 июля, когда, как утверждают оккупанты, город якобы атаковали беспилотники.
Видео опубликовали местные паблики. На нем оккупанты ведут хаотичный огонь, вероятно, пытаясь что-то сбить в воздухе.
В оккупированном Севастополе рано утром дважды раздавались взрывы. Оккупационные власти утверждают, что город атаковало девять беспилотников разных типов, в том числе два подводных. В минобороны РФ утверждают, что все дроны «были поражены».