В Севастополе сообщили о взрывах. Оккупанты говорят об «атаке беспилотников» 29 октября, 08:53 Оккупанты в Севастополе заявили об «атаке дронов» (Фото:Скриншот видео Sternenko via Telegram)

В Крыму оккупационные «власти» заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы отражают российские корабли.

Об этом заявил ставленник Кремля во временно оккупированном Севастополе Михаил Развожаев в субботу, 29 октября.

Он говорит, что в городе «никакие объекты не поражены», «ситуация под контролем», а оккупационные «оперативные службы готовы». Российское пропагандистское агентство ТАСС около 07:00 со ссылкой на «правительство» Севастополя написало, что рейд в городе якобы временно перекрыт, не ходят паромы и катера, а движение между районами возможно только на автобусах.

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Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

В оккупированном Крыму с начала августа регулярно появляются сообщения о взрывах и пожарах на военных объектах, захваченных российскими войсками. Местами это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии.

По данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму Россия вывела с оккупированного полуострова часть кораблей и авиации.